شاهد.. عصام الحضري يهنئ كاسياس بعيد ميلاده

حرص عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق علي تهنئة ايكر كاسياس الحارس التاريخي لفريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا بمناسبة عيد ميلاده الـ 39. مدريد ومنتخب اسبانيا بمناسبة عيد ميلاده الـ 39. ونشر الحضري صورتين له مع كاسياس عبر حسابه الشحصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقاً عليها بـ : ""عيد ميلاد سعيد يا عم الحراس".

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