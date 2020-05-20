فيديو..محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول

عاد لاعبو فريق ليفربول الانجليزي للتدريبات بعد غياب، لأكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت رابطة الدوري الانجليزي أعلنت توقف البريميرليج بسبب فيروس كورونا، و من المحتمل خلال الفترة المقبلة أن تعلن عن

عودته بشكل رسمي في يونيو المقبل.

ظهر النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول، في التدريبات، التي يخوضها الريدز، وفق البرتوكول الصحي التي فرضته الرابطة، في مجموعات صغيرة لا تتعدى

٦ لاعبين في الملعب الواحد، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، و قواعد التباعد الاجتماعي.

ويتربع ليفربول على جدول البريميرليج برصيد ٨٢ نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف بفارق ٢٥ نقطة.