ليفربول يخطط للتضحية بشاكيري ولاعبين آخرين لحسم صفقة تيمو فيرنر

يواصل نادي ليفربول العمل بكل القوة علي حسم صفقة المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب ريدبول لايبزيغ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة طبقاً لرغبة يورجن كلوب المدير الفني للفريق. يورجن كلوب المدير الفني للفريق. وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الانجليزية، أن ليفربول ينوي التضحية بثلاثة من لاعبيه لتوفير السيولة اللازمة لاتمام صفقة فيرنر في أقرب فرصة ممكنة. لتوفير السيولة اللازمة لاتمام صفقة فيرنر في أقرب فرصة ممكنة. وتضم قائمة اللاعبين الثلاثة كل من السويسري شاكيري، بجانب الثنائي الشاب هاري ويلسون المعار إلى بورنموثالانجليزي و ماركو جرويتش المعار إلى هيرتا برلين الألماني.

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