رياضة | بعد تراجع الاتفاق عن ضمه.. أزارو يواجه المصير المجهول في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تراجع الاتفاق عن ضمه.. أزارو يواجه المصير المجهول في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن النجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي والمعار حاليا للاتفاق السعودي، أصبح يواجه المصير المجهول في القلعة الحمراء.

ونشر موقع "le 360" سبورت المغربي، في نسخته الفرنسية، تقريرا يؤكد أن الاتفاق السعودي تراجع عن ضم اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عامًا بسبب مطالب الاهلي المادية بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لبيعه نهائيًا.

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وتابع الموقع المغربي، أن أزارو سيعود للأهلي عند الانتهاء من فترة إعارته في الوقت الذي يعتبره السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للاهلي، خارج خططه للمواسم القادمة.

وأوضح التقرير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يرغب في ضم أزارو ليكون مع مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، إلا أن الأهلي لا ينوي تسليم اللاعب لغريمه التقليدي.

ونوه الموقع المغربي، إى أن مطالب الأهلي المادية تضعف رغبة أي نادٍ في شراء اللاعب، في ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، وتجمدت الإيرادات.