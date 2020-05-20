رياضة | بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد مع بتشيك حتي عام 2021

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد مع بتشيك حتي عام 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تجديد عقد لاعبه لوكاس بتشيك لمدة عام إضافي مع الفريق، ليمتد إلى موسم 2021

وقال مايكل زورك المدير الرياضي اليوم الأربعاء :"إن لوكاس بيتشيك قائد فذ في فريقنا كما أنه في حالة بدنية مرتفعة.

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ويخوض بيتشيك /34 عاما/ موسمه العاشر مع دورتموند الذي انتقل إليه قادما من هيرتا برلين. وفاز بيتشيك بلقبي البوندسليجا في 2011 و2012 بجانب كأس ألمانيا في 2012 و2017.

وكان بيتشيك ينوي في الأساس الاعتزال بنهاية الموسم الحالي والذي تأحل بسبب وباء فيروس كورونا، وسيتم استكماله بدون جمهور.

ولعب بيتشيك 335 مباراة تنافسية مع دورتموند وخاض 66 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.