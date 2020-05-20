رياضة | مفاجأة.. الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية رحيل واحد من نجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء الاستغناء عن خدمات كريم بامبو نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري ووضعه على قائمة الانتقالات بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على فكرة رحيل بامبو في الصيف نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

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وأكد الزمالك أنه يرفض فكرة رحيل كريم بامبو في الصيف القادم على سبيل الإعارة وأنه لن يوافق إلا على بيعه بشكل نهائي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في الصيف القادم في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي الانتاج الحربي ونادي سموحة ونادي مصر المقاصة.