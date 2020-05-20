رياضة | أشرف بن شرقي يحظى باهتمام أندية أوروبية للحصول عليه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي يحظى باهتمام أندية أوروبية للحصول عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي طرابزون سبور التركي في الحصول على خدمات نجم نادي الزمالكـ المغربي أشرف بن شرقي خلال الانتقالات المقبلة.

ويخطط مسؤولو طرابزون سبور، التعاقد مع أشرف بنشرقي مهاجم وجناح الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حدوث شرط وحيد.

وكشفت صحيفة "عجان سبور ajansspor" التركية، أن طرابزون سيدخل في مفاوضات لضم "بن شرقي"، حال رحيل النيجيري أنتوني نواكيم مهاجم الفريق التركي ليكون مهاجم الأبيض بديلا له.

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وانضم أشرف بن شرقي للأبيض الصيف الماضي قادمًا من الهلال السعودي، شارك مع الفريق خلال 21 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 5، ويستمر عقده حتى صيف 2022.

واستطاع بن شرقي في تحقيق ثلاثة ألقاب مع الزمالك خلال الموسم الحالي، وهي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية، وبطولتي السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي، والسوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي.