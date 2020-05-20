رياضة | مفاجأة.. النجم الساحلي يقترب من خطف نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. النجم الساحلي يقترب من خطف نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم الزمالك السابق من العودة إلي الدوري التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف فريق النجم الساحلي، والذي أبدي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي التونسي اقترب بقوة من التعاقد مع الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك، حمدي النقاز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "“تونس الرقمية” أنّ اللّاعب الدّولي التونسي حمدي النقاز بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى النّجم الرّياضي السّاحلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بع انتهاء عقد اللاعب مع فريق سودوفا الليتواني نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة التونسية أن لمفاوضات بين اللاعب و رئيس فريق جوهرة الساحل رضا شرف الدين أخذت منحى إيجابي، وأصبح "النقاز" على أعتاب العودة للنجم الساحلي من جديد في الموسم القادم.

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وكان حمدي النقاز قد رحل بشكل مفاجئ عن الزمالك وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي، وأعلن بعدها الانتقال لصفوف فريق سودوفا الليتواني بعقد لمدة 6 أشهر فقط.

يذكر أنّ النقاز يتواجد حاليا في تونس بسبب إيقاف النشاط الرياضي خوفا من مزيد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصدر حكم قبل أسابيع قليل ضد حمدي النقاز بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب التعدي على موظف عمومي، ومخالفة تعليمات التجول في تونس، حيث كان يتجول في احدي الشوارع دون تصريح التجول.

واستأنف اللاعب على الحكم الصادر ضده وقررت المحكمة الابتدائية بسوسة الحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة 100 دينار مع تأجيل التنفيذ ليتم الإفراج عليه بشكل رسمي.