رياضة | صراع بين الأندية الأوروبية على ضم آداما تراوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين الأندية الأوروبية على ضم آداما تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على آداما تراوري، نجم وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "Birmingham Mail"، أن مانشستر يونايتد يعد من أبرز المرشحين للتوقيع مع تراوري هذا الصيف.

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كما أن مانشستر سيتي وليفربول يرغبان أيضا في الحصول على خدمات تراوري، صاحب الـ 24 عامًا.

وارتبط اسم آداما تراوري بأنباء تفيد عودته إلى برشلونة، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد باللاعب ومتابعة نشاطه عن كثب.

يشار أن آداما تراوري يلعب في وولفرهامبتون منذ عام 2018، قادمًا من ميدلزبره الذي سبقه بالانضمام إلى أستون فيلا في 2015، وقبله برشلونة في 2014، وخاض مع وولفرهامبتون 79 مباراة في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 13.