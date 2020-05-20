رياضة | أول تحرك للزمالك لتحصين نجمه الأول من الانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك للزمالك لتحصين نجمه الأول من الانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الزمالك، في العمل على تعديل عقد نجم الفريق الأول المغربي أشرف بن شرقي، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه الصيف المقبل.

وتسعى إدارة الزمالك لوضع بند في عقد احتراف بن شرقي حال رحيله يضمن عدم عودته للعب بالدورى المصري إلا للزمالك.

ويأتى تحرك الزمالك خوفا من تكرار سيناريوهات الترانزيت وانتقال نجوم القلعة البيضاء إلى الأهلي مثلما حدث من قبل مع إسلام الشاطر.

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وتلقي بن شرقي عدة عروض احترافية إلى أندية الدوري الفرنسي والتركي، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ونجح بن شرقي في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، كما نجح مع الأبيض في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدريبات الاعبين المنزليه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا استعداد لعودة النشاط الرياضي مره اخرى.