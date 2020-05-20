رياضة | نادر شوقي: لن أناقش أي عرض خارجي بشأن رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: لن أناقش أي عرض خارجي بشأن رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، أنه لم يتخذ أي خطوة جديدة بشأن مستقبل موكله خلال الفترة المقبلة في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

وأشار شوقي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الموسم الجاري من الدوري وكذلك عدد من الدوريات الأوروبية، يزيد من صعوبة إتخاذ أي قرار يخص اللاعب.

وقال نادر شوقي: "لم نتخذ أي خطوة جديدة بشأن مستقبل رمضان صبحي، الأمور كافة متوقفة لأن لا أحد يعرف مصير الدوري سواء في الموسم الجاري أو المقبل".

وأضاف: "الحديث عن بقاء رمضان مع الأهلي او رحيله لأي مكان آخر كلها اجتهادات فقط، الوضع حرج للموسم الجاري ولا نستطيع الحديث عن أي شيء لأن الأمور غير واضحة".

واختتم: "إذا تحدث معي أي ناد خارجي لضم رمضان صبحي لن استمع به من الأساس حاليًا، الأمور غير واضحة ولن يستطيع أي نادي منحي تفاصيل كاملة عن الدوري الخاص به، وبالتالي سأتفاوض معهم على أي أساس".