رياضة | نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يوقع لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بيراميدز من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي، ليكون اولى الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وكان شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وهو ما وافق عليه لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع شريف إكرامي لبيراميدز رسميًا ليكون حارس الفريق الموسم القادم، وقال عبر قناة اون تايم سبورت :"سبب تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي وأحمد فتحي رغم كبر سنهم أن عبد الله السعيد نصح إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين يمتلكون شخصية وخبرة الحصول علي بطولات من أجل الحصول على بطولة الموسم المقبل مثل الدوري وكذلك الكونفيدرالية التي وصل الفريق الي الدور قبل النهائي فيها".

وكان أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والظهير الايمن لمنتخب مصر، قد أعلن رحيله بنهاية الموسم عن القلعة الحمراء والإنضمام لبيراميدز.