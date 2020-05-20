رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ27 للدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ27 للدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح الدوري الألماني هو أول بطولة تعود من جديد بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.
وكانت إنطلقت الجولة ال 26 يوم السبت الماضي وحقق كل من بوروسيا دورتموند الفوز على فريق شالكة برباعية دون رد سجلهم كل من إرلينج هالاند وثورجان هازارد ورافائيل جوريرو هدفين بينما حقق متصدر البوندسليجا بايرن ميونخ الفوز بهدفين دون رد سجلهم كل من روبيرت ليفاندوفسكى وبافارد لينفرد الفريق بصدارة البوندسليجا برصيد 58 نقطة.
مواعيد مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الألماني :.
الجمعة الموافق 22 مايو
هيرتا بيرلين ضد اونيون بيرلين فى تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة
السبت 23 مايو
فرايبورج ضد فيردير بريمن فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة
فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة
باديربورن ضد هوفنهايم فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة
بوروسيا مونشنغلادباخ ضد باير ليفركوزن فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة
بايرن ميونخ ضد إينتراخت فرانكفورت فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة
الأحد 24 مايو
شالكة ضد أوجسبورج فى تمام الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة
ماينز ضد لايبزيج فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة
كولن ضد فورتونا دوسلدورف فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة