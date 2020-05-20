رياضة | الأهلي يوضح حقيقة رحيل علي معلول الفترة القادمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح حقيقة رحيل علي معلول الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت بعض التقارير الصحفية في الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد برحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إبقاء القلعة الحمراء على اللاعب، وأنه من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها .

ورفض النادي الأهلي مناقشة أي أمور تتعلق برحيل علي معلول خلال الفترة المقبلة.

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وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات صحفية، إن النادي لم تصله عروضاً رسمية من الهلال السعودي مثلما تردد مؤخراً، وأن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح أن علي معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادي حالياً كونه عنصرا أساسيا في قائمة المارد الأحمر الحالية.

وذكرت بعض المصادر المقربة من اللاعب أنه سعيد للغاية بوجوده في الأهلي، ولن يرحل مهما كانت المغريات التي تلقاها في الفترة الأخيرة.