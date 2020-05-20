رياضة | محمد صلاح يغيب عن المران الأول للريدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يغيب عن المران الأول للريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي تدريباتهم، اليوم الأربعاء، بعد العودة من التوقف المؤقت الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورًا للاعبي ليفربول خلال تواجدهم في مران اليوم، بعد العودة من جديد، ولم يكن من بينهم الدولي المصير محمد صلاح، مثيرًا بذلك الشكوك حول غيابه عن المران الأول بعد العودة .

ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للاعبين فور وصولهم إلى ميلوود صباح اليوم، بقيادة الألماني يورجن كلوب، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات مكونة من 5 أفراد.

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وبدأ لاعبو ليفربول التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ التوقف منتصف مارس الماضي، محافظين على قواعد التباعد الإجتماعي الصارمة، وتواجد كل من فيرجيل فان دايك، ألكسندر آرنولد، فينالدوم وجيمس ميلنر وعدد من اللاعبين في ساحة التدريبات اليوم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول وضع نظام أحادي الاتجاه في ساحة التدريبات، لضمان عدم عبور أحد المسارات المخطط لها.

ويجرى تطهير وتعقيم الكرات والأقماع وجميع الأغراض التي يستخدمها اللاعبون بعد كل جلسة تدريبية، مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة العامة، والإجراءات الاحترازية الكافية لتفادي الاحتكاك والاختلاط بين اللاعبين.