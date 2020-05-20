رياضة | بشرى سارة للأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مفاجأة جديدة بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وأشارت التقارير، إلى أن مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يناقشون مقترح إقامة المباريات المتبقية من

بطولة دوري أبطال أفريقيا في بلد واحد من أجل تقليل التحرك والسفر على إثر تفشي فيروس الكورونا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المقترح يدور حول إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على 4 مباريات في بلد واحد، على أن تقام مباراة النهائي ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أو ملعب ستاد القاهرة بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية.

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وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي بينما يواجه الزمالك الرجاء البيضاوي في دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

وكان مسؤولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمباراة النهائية إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا فى القارة السمراء.

يذكر ان أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.