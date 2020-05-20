رياضة | الأهلي يقتحم قائمة أفضل المتوجين بالدوري عالميًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقتحم قائمة أفضل المتوجين بالدوري عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت صحيفة "Soccer Laduma"، على إجراء قائمة بأسماء الأندية العشرة التي حصلت على أكبر عدد من ألقاب الدوري المحلي في جميع أنحاء العالم.

وضمت القائمة الدوريات في البلدان المصنفة ضمن أفضل 100 دولة بحسب تصنفيات الفيفا الحالية والتي أكملت 40 موسمًا على الأقل.

وقامت الصحيفة بتحديث القائمة التي أجراها الصحفي الإنجليزي نيك هاريس، بين أنجح الأندية من حيث ألقاب الدوري في عام 2012.

وشهدت القائمة تواجد الأهلي، والذي سجل اسمه كأول نادي إفريقي والوحيد ضمن العشر أسماء، بعدما توج باللقب 41 مرة في تاريخه.

وجاءت قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المحلي كالآتي:

1- رينجرز الاسكتلندي (54 لقب)

2- لينفيلد الأيرلندي (53 لقب)

3- سيلتك الأسكتلندي (51 لقب)

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4- بينارول من أوروجواي (50 لقب)

5- ناسيونال مونتيفيديو من أوروجواي (47 لقب)

6- أوليمبياكوس اليوناني “45 لقب”

7- أوليمبيا أسونسيون من باراجواي (44 لقب)

8- الأهلي المصري (41 لقب)

9- بنفيكا البرتغالي (37 لقب)

10- يوفنتوس الإيطالي (35 لقب)