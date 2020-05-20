شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خيتافي: كنا قريبون من التعاقد مع «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رئيس نادي خيتافي الإسباني، أنخيل توريس، أن فريقه كان قريبًا بشدة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت من الأوقات.

وروى «توريس» القصة لصحيفة «ماركا» الإسبانية قائلًا: «في عام ميسي الأول أو الثاني (مع الفريق الأول لبرشلونة)، كنا قريبون للغاية من ضمه لخيتافي على سبيل الإعارة».

وأضاف: «في النهاية، المدير الفني للبلوجرانا آنذاك فرانك ريكارد لم يوافق على الصفقة، ولم يبقى لنا سوى رغبتنا فقط».

وكان «ميسي» قد ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2004-2005، إذ شارك حينها في 9 مباريات، قبل أن تزيد حصته من المشاركات في الموسم التالي لتقفز إلى 25 مباراة، لتنطلق بعدها مسيرته الناجحة مع البلوجرانا والتي شهدت فوزه بجميع البطولات وتتويجه هدافًا تاريخيًا للفريق بالإضافة إلى ارتدائه حاليًا شارة قيادة الفريق.