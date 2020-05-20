شكرا لقرائتكم كرة القدم في البرازيل قد تستأنف أواخر الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ الأمين للاتحاد البرازيلي لكرة القدم "رويترز" صباح الأربعاء بأن منافسات اللعبة في البلاد قد تُستأنف بنهاية يونيو رغم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال في صعود في أكثر الدول تضررا بأمريكا الجنوبية.

وقال والتر فيلدمان إن عودة الدوري الألماني، إذ أقيمت تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى في بداية الأسبوع الحالي بعد التوقف لمدة شهرين، مثال إيجابي لعالم كرة القدم.

وأبلغ فيلدمان "رويترز" في مقابلة : كان من الضروري التوقف والعودة ممكنة. هذا ما تعلمناه من عودة كرة القدم في ألمانيا فهي مثال رائع. الأبواب مفتوحة في مايو، والمزيد من الأبواب ستفتح في يونيو ولا يساورني أي شك أن في يونيو يمكن لكرة القدم أن تعود بقيود بعد استئناف التدريبات ومع تحلي السلطات الصحية بالمرونة.

وبدأت بعض الفرق البرازيلية المران مرة أخرى بالفعل، واستدعى فلامنغو حامل اللقب لاعبيه يوم الاثنين لخوض الحصص التدريبية.

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وجاءت هذه الإشارات الإيجابية بعد يوم واحد من تقدم البرازيل إلى المركز الثالث في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالعدوى خلف الولايات المتحدة وروسيا.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية وبلغ 1179 يوم الثلاثاء طبقا لبيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى 271628 إصابة بالفيروس في المجمل.

وتوقفت منافسات بطولات الولايات في البرازيل في مارس وكان من المنتظر أن تنتهي في أبريل، كما كان من المقرر أن ينطلق الدوري البرازيلي في بداية مايو وينتهي في ديسمبر لكن فيلدمان اعترف بأن الدوري هذا العام قد يستمر حتى 2021.

وأضاف أن أي استئناف للعب سيحدث على الأرجح بدون جماهير وفي ظل قيود التباعد الاجتماعي نفسها التي طبقتها ألمانيا في مبارياتها المحلية هذا الأسبوع.