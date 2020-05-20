«أمن كومباوند واتر واي» يضطر «عبد الله السعيد» للجوء للشرطة

كلف عبدالله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، المحامي الخاص به، بتحرير محضر في قسم التجمع الخامس، ضد إدارة "كومباوند واتر واى"؛ بعد موقف محرج تعرض له، بسبب أمن المدينة الذي منع ضيوفه، مساء أمس، من العبور من بوابات الكومباوند والوصول إلى شقته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استجاب "السعيد" لمبادرة الصحفي محمد الجارحي الخيرية، وهي تصوير إعلان يشارك فيه بعض نجوم المجتمع لصالح "مستشفي ٢٥ يناير" وهو الإعلان الذي يقومون به دون مقابل، تبرعًا منهم لصالح المستشفى الخيري.

وكان من المقرر تصوير الإعلان داخل شقة عبدالله السعيد، وعند وصول الجارحي وفريق التصوير إلى بوابات الكومباوند؛ رفض الأمن دخولهم بحجة عدم وجود تصريح تصوير من خدمة العملاء الخاصة بالمدينة، على الرغم ان التصوير داخل ملكية خاصة وهي شقة نجم الأهلي السابق.

وعند علم السعيد بما حدث، قام بالنزول إلي بوابة الكومباوند محاولًا إقناعهم بدخول ضيوفه، وهي المحاولة التي باءت بالفشل، وعرضوا نجم بيراميدز لإحراج شديد، ترتب عليه قيام السعيد باصطحاب ضيوفه داخل سيارته وتصوير الإعلان في مكتب محاميه الخاص أشرف السعيد، ثم تكليفه بتحرير محضر ضد إدارة الكومباوند.