شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ ليس الأول.. 3 نجوم سبقوه فى التخلص من "الصلع" بزراعة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، ملف النجوم الذين لجأوا لزراعة الشعر والتخلص من هذا الصلع، وذلك بعدما أفصح مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن الأمر خلال ظهوره فى برنامج المقالب الذى يقدمه "رامز جلال"، وأكد أنه يدرس فى الوقت الحالى اللجوء لزراعة شعره للتخلص من الصلع، وفى حال تنفيذ مدير الكرة خطته فلن يكون الأول وسط نجوم الرياضة، حيث سبقه العديد من اللاعبين الذين زرعوا شعرهم للتخلص من الصلع، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية:

إبراهيم حسن يكشف سر قصة شعره الجديدة

يحرص عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة على مظهرهم أمام جمهورهم، ويعتبر عنصرًا مهمًا لهم، ويبحثون عن إطلالة جيدة للفت أنظار معجبيهم ومتابعيهم، ولكن "الصلع" شىء لا يمكن إخفاءه خاصة بعدما يتم معالجته بعمليات الزرع أو ارتداء الباروكة فيتساءل المتابعون عن سر هذا المظهر الجديد.

وأوضح إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق ومدير الكرة بالنادى المصرى الحالى، عن سر حرصه بالظهور بقصة شعره جديدة بأنه لجأ إلى عملية زرع الشعر كنوع من التغير المطلوب فى الحياة.

شك محمد مجدى، لاعب الإسماعيلى، فى إصابته بفيرس كورونا، بعد معاناته من ارتفاع فى درجات الحراة، إلا أن مصدر داخل النادى أكد أن التعب الذى شعر به مدافع الفريق نتيجة إجرائه جراحة زراعة شعر وليس لإصابته بكورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الأطباء المعالجين لمجدى فى مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحى بالإسماعيلية أرجعوا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة التى يعانى منها اللاعب لأعراض طبيعة مصاحبة لجراحة زراعة الشعر التى قام بها اللاعب منذ أيام قليلة".

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وأضاف نفس المصدر، "مجدى لم يكن يعلم بمضاعفات العملية التى أجراها وعندما شعر بآلام توهم أنه مصاب بكورونا وتوجه للمستشفى ولكن بخضوعه للتحاليل الطبية والأشعة أثبتت سلامته قبل أن يغادر المستشفى".

أحمد غانم سلطان بلوك جديد بعد زراعة الشعر

ظهر أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق بلوك جديد على شاشات التليفزيون بعدما أجرى عملية زراعة شعر للتخلص من الصلع الذى لازمه طوال مشواره فى الملاعب.

أحمد غانم قبل الزراعة

أحمد غانم بعد الزراعة