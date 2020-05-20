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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يدرس اقتراحا لإدخال كرة القدم النسائية لذوى الاحتياجات الخاصة، سموحة يتمسك بموقفه فى أزمة أبو جبل.

يحاول بعض الوسطاء إيجاد حلول ودية للأزمة التى تفاقمت خلال الأيام الماضية بين حسام حسن المدير الفنى الأسبق للمصرى البورسعيدى وإدارة النادى الساحلى، بعدما قدم المدير الفنى شكوى باتحاد الكرة يطالب بقيمة شهر من راتبه كمتأخرات، وهو ما يساوى مليون جنيه، وهو ما دفع إدارة المصرى للتظلم فى الجبلاية ورفع دعوى مدنية ببورسعيد للحفاظ على حقوق النادى، مؤكدين أن المدير الفنى كان قد حصل على مقدم تعاقد شهرين من راتبه فى بداية تجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى ثم رحل.

حلول ودية بين المصرى والتوأم لإنهاء أزمة المستحقات المالية

الأهلي يخطر وليد أزراو بعدم العودة بعد انتهاء الإعارة للاتفاق السعودى

أبلغ مسئولو النادى الأهلى وليد أزارو، لاعب الفريق المُعار للاتفاق السعودى، بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

دى كشريدة ظهير النجم مرشح لتدعيم جبهة الزمالك اليمنى بالموسم الجديد

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين عرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض لضمه بداية من الموسم الجديد، وكشفت تقارير صحفية تونسية، فى الأيام الماضية، من خلال مصادر مقربة بنادى النجم الساحلى، أن هناك رغبة من نادى ميتز الفرنسى لضم كشريدة، والذى ينتهى تعاقده مع النجم الساحلى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى فريق .

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أعلن النادى الأهلى أن الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأب باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا. الزمالك يضع مهاجم الإسماعيلي تحت المنظار خلال ميركاتو الصيف كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف المحترف في صفوف الإسماعيلي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وقال المصدر أن المهاجم التونسي قدم مردودا جيدا خلال الفترة التي شارك فيها في الإسماعيلي، بالإضافة الي تأقلمه علي اللعب في الدوري المصري ، وكذلك امتلاكه خبرات كبيرة من اللعب في الدوري التونسي والسعودي والمنتخب التونسي. بعد أنباء عرض الهلال السعودى.. الأهلي يعلنها: على معلول "مش للبيع"

سموحة يتمسك بموقفه فى أزمة أبو جبل

تمسك مسئولو سموحة بموقفهم تجاه أزمة محمد أبوجبل حارس الفريق السابق والزمالك الحالى، الذى طالب بالحصول على 400 ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة المتأخرة من الموسم الماضى لدى الفريق السكندرى، وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادى سموحه أن موقف الإدارة سليم بنسبة 100 % نظرا لأن الخصم الذى وقع على اللاعب جاء بناءً على مذكرة من إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم الحالى الذى طالب بخصم هذا المبلغ من مستحقات اللاعب بسبب عدم انتظامه فى تدريبات الفريق فى بداية الإعداد للموسم الحالى .

اتحاد الكرة يدرس اقتراحا لإدخال كرة القدم النسائية لذوى الاحتياجات الخاصة

عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية، والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية، اجتماعاً مع مارك فالفور المدير التنفيذى للاتحاد الاسترالى، وروس باتشلار السكرتير العام للاتحاد النيوزيلندى، عن طريق الفيديو كونفرانس صباح اليوم، وتم خلاله الاتفاق المبدئى على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى والأسترالى والنيوزيلندى، ونص الاتفاق على إقامة كورسات تدريبية لمدربات الكرة النسائية فى مصر كمنحة من الاتحادين الأسترالى والنيوزيلندى، إضافة إلى استضافة مصر للمدير الفنى للمنتخب الأول الأسترالى ونظيره النيوزيلندى لإعطاء خبراتهما للاعبات للمنتخب الأول .