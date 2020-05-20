شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عرض الهلال السعودي لضم على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تداول أنباء فى وسائل الإعلام التونسية والسعودية حول تلقى الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر فريق الأهلى عرضاً رسمياً من نادى الهلال السعودى للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة، وذهبت التقارير إلى أن الأهلى تلقى عرض رسمى من العملاق السعودى المُلقب بالزعيم لإتمام الصفقة فى غضون الأيام المقبلة، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة فى الشارع الرياضى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص كما تداولت وسائل إعلام وجماهير ومواقع التواصل الاجتماعى فى تونس والسعودية هذه الأنباء، خاصة أن معلول من أهم لاعبى منتخب تونس فى الفترة الأخيرة، كما أن الهلال من أكبر الأندية السعودية والعربية والآسيوية وسنلقى الضوء فى التقرير التالى على التساؤلات المتعلقة بهذا العرض :

س: من أين جاءت أنباء عرض الهلال السعودى لضم على معلول؟

ج: الأنباء ظهرت من خلال تقارير صحفية تونسية أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسى والصادر باللغة الفرنسية، فقد تقدم نادى الهلال بعرض رسمى لضم نجم الأهلى ومنتخب تونس على معلول خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل .

Advertisements

س: كيف رد الأهلى على أنباء الهلال السعودى لضم معلول؟

ج: أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، نفى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تلقى الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق عرضاً رسمياً من نادى الهلال السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية ولا شفهية لضم الظهير الدولى التونسى الذى يتمسك به النادى لحاجة الفريق لجهوده.

س: هل هناك نية للتفريط فى معلول لو جاءه عرض رسمى من الهلال أو غيره؟

ج: لا.. فالظهير الدولى التونسى لن يرحل حيث أعلن النادى الأهلى أن الدولى التونسى مستمر مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأن باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها إستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى، حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

س:ماذا عن موقف على معلول؟

ج: لم يتحدث على معلول عن هذا العرض إطلاقا، وإن كان اللاعب سبق وأكد أنه لا يفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء لشعوره بالراحة والاستقرار فى الفريق لاستمرار النجاحات التى يُحققها مع الأهلى منذ انضمامه له فى صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي.