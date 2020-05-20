بمشاركة الإسماعيلي.. الاتحاد العربي يدرس استكمال كأس «محمد السادس» بالمغرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يناقش الاتحاد العربي لكرة القدم، اقتراحًا جديدًا لإنهاء المباريات المتبقية من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، بإقامة المباريات المتبقية من البطولة على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط في المغرب.
ووفقًا لموقع «le360 sport» المغربي، يقضي الاقتراح بلعب مباراة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، ومباراتي النصف الثاني بين الاتحاد والشباب السعوديين، بملعب الرباط، قبل إجراء النهائي بالملعب نفسه، كما كان مقررًا في السابق.
ويضع الاتحاد العربي تصورات مختلفة من أجل إنهاء النسخة الحالية للبطولة العربية لكرة القدم، إذ يرفض فكرة إلغاءها في الوقت الراهن، ويصر على ضرورة إنهائها لاختيار البطل، الذي سيكون مرشحا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو المقترح الذي قدمه الاتحاد العربي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وكان الاتحاد العربي قد اختار ملعب مركب الأمير مولاي عبدالله، لاحتضان المباراة النهائية، على اعتبار أن هذه النسخة من البطولة تحمل اسم الملك محمد السادس.
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