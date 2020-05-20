شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانويل نوير مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تمديد التعاقد مع مانويل نوير، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين ليستمر في حراسة عرين الفريق البافاري حتى 30 يونيو 2023.

وقال كارل هاينتس رومينيجيه، المدير التنفيذي لبايرن، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نحن سعداء للغاية في البايرن بعدما جدد مانويل تعاقده حتى 30 يونيو 2023»، ثم أتبع: «مانويل أفضل حارس مرمى في العالم وهو قائدنا».

وتحدث أوليفر كان، عضو مجلس إدارة البايرن التنفيذي عن تجديد التعاقد، حيث قال: «بكل سهولة يمكنني أن اتخيل الموقف الذي يمر به مانويل. أنا اتفهم ما الذي يرغب فيه مانويل في هذه المرحلة من مسيرته الأشياء المهمة بالنسبة له. لقد أرسل إشارة قوية بهذا التجديد».

فيما تحدث مانويل نوير، قائلا: «خلال أسابيع العزل بسبب وباء فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ أي قرار لأنه لم يكن أي شخص قادرًا على تخيل إن كانت البوندسليجا سوف تعود أم لا».

وأضاف قائد البايرن: «خلال هذه الفترة، كان من المهم بالنسبة لي أن استمر بالعمل الجاد مع مدرب حراس المرمى توني تابـالوفيتش. الآن كل شيء يبدو أفضل وأنا أنظر للمستقبل بتفائل كبير. أنا مرتاح للغاية وأشعر أنني في منزلي في بـافاريا. البايرن أحد أكبر أندية كرة القدم في أوروبا».

وتحدث المدير الرياضي حسن صالح حميديتش عن تجديد التعاقد: «تجديد التعاقد إشارة مهمة للبايرن وكذلك لمانويل. سوياً هذا يعد موقف مفيد لكلا الطرفين وهذا مهم للغاية لكلانا. مانويل يرمز للنجاح المستمر للبايرن والمسئولية والمستوى العالمي. أنا سعيد للغاية بتواصل عملنا سويًا».

انضم نوير إلى البايرن في صيف 2011 ومنذ ذلك الوقت، حصل على جائزة أفضل حارس في العالم أربع مرات، وفي عام 2014، تم اختياره كأفضل رياضي أوروبي وعالمي عن هذا العام.

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وفاز نوير بسبعة ألقاب في البوندسليجا وكأس الاتحاد الألماني خمس مرات ودوري الأبطال، حيث كان جزءًا من فريق الثلاثية في 2013 وكأس العالم للأندية كذلك، كما حصل على لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014.