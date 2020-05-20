شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يثير أزمة فى عالم التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كانت أسطر قليلة تم نشرها عبر «تويتر» بشكل عادى، ولم يكن هناك أى ضمان أن هذه الفكرة جادة، لكن عندما يتحدث النجم السويسرى روجر فيدرر عن التنس، ينصت إليه الجميع.

وقال فيدرر: فى الوقت الذى تتوقف فيه المنافسات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد: «مجرد تساؤل.. هل أنا الوحيد الذى يفكر الآن فى أن الوقت حان لتوحيد تنس الرجال والسيدات سويا؟». وأضاف فيدرر: «ريما كان يجب حدوث ذلك منذ وقت طويل، لكن ربما الآن هو الوقت المناسب.. هذه أوقات صعبة فى كل رياضة، ويمكننا الخروج من ذلك بكيانين ضعيفين أو كيان واحد قوى». وأثار الاقتراح ردود أفعال متباينة من شخصيات التنس البارزة، ما بين تقييم للفكرة أو إبداء للرأى. وتمتلك العديد من الهيئات تأثيرا كبيرا على كيفية تسيير أمور اللعبة، وليس الرابطتين فقط. يوجد كذلك الاتحاد الدولى للتنس، والمؤسسات المسؤولة عن البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وقالت باربرا رينتر، مسؤولة تنس السيدات فى الاتحاد الألمانى: «لدينا سبعة صناع للقرار، وكل واحد منهم لديه مصالحه الخاصة، هذا ببساطة يضمن الكثير من الخسائر». ولسنوات عديدة كان للتنس، على عكس الكثير من الرياضات، اتحاد دولى لا يقوم بدور ريادى. وحاول ديفيد هاجرتى، رئيس الاتحاد الدولى للتنس، تعزيز صورة اتحاده من خلال بعض الإصلاحات، فى بطولة كأس ديفيز وكأس الاتحاد. لكن الاتحاد يملك تأثيرا محدودا على العمل اليومى للبطولات.

وقال ديريك هوردوف، نائب رئيس الاتحاد الألمانى: «لو كان الاتحاد الدولى يؤدى بشكل ذكى، لم يكن أحد ليحتاج رابطتى لاعبى ولاعبات التنس». وهناك بعض الشك فى أن رابطة لاعبى التنس - التى مازالت تعتمد على المواهب الكبيرة مثل فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش- مازالت فى الموقف الأقوى، بينما تقوم رابطة اللاعبات المحترفات بتغيير نجمات الصف الأول بشكل دائم. ورغم ذلك، فإن أزمة تفشى فيروس كورونا تسبب للجميع نفس المشكلة، حيث لا بطولات، لا عوائد بث، ولا عوائد من الرعاة.

وجاء اقتراح فيدرر فى وقته، خاصةً أن أندريا جاودنزى، رئيس رابطة لاعبى التنس المحترفين، وستيف سيمون، رئيس رابطة اللاعبات، لديهما التجانس اللازم على ما يبدو، فى حال التحدث عن اعتبارات الاندماج. وقال سيمون، فى تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «أنا لست متخوفا من الاندماج الكامل، لم أكن كذلك أبدا، سأكون أول من يدعمه». وأضاف: «من الواضح أنه طريق طويل وملىء بالمنعطفات من أجل الوصول لذلك، لكننى أعتقد أنه منطقى».

واتفق أسطورة التنس الألمانية بوريس بيكر مع هذا الرأى، حيث قال: «إنها خطوة فى الاتجاه الصحيح، نحن نتقدم دائما مع العصر، مع تساوى الحظوظ، خاصة فى ملعب التنس».

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