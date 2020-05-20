بيتشيك يؤجل اعتزاله ويجدد لمدة عام مع دورتموند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع لوكاس بيتشيك مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على تمديد عقده لمدة عام مع النادي والتي ستقوده إلى اعتزال اللعبة في 2021.
وقال مايكل زورك المدير الرياضي يوم الأربعاء: إن لوكاس بيتشيك قائد فذ في فريقنا كما أنه في حالة بدنية مرتفعة.
ويخوض بيتشيك "34 عاما" موسمه العاشر مع دورتموند الذي انتقل إليه قادما من هيرتا برلين. وفاز بيتشيك بلقبي البوندسليغا في 2011 و2012 بجانب كأس ألمانيا في 2012 و2017.
وكان بيتشيك ينوي في الأساس الاعتزال بنهاية الموسم الحالي والذي تأجل بسبب وباء فيروس كورونا، وسيتم استكماله بدون جمهور.
ولعب بيتشيك 335 مباراة تنافسية مع دورتموند وخاض 66 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.
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