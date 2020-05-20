شكرا لقرائتكم "كورونا" يحرم رئيس الاتحاد الأوروبي من "النوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه يواجه ليال بلا نوم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي قد تتسبب في فقدان المنظمة التي تدير اللعبة في القارة "ملايين وملايين" من الدولارات بعد توقف الموسم.

وتوقفت بطولات الدوري في أوروبا ومسابقات اليويفا منذ منتصف مارس أو انتهت قبل الأوان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي حين استؤنف الدوري الألماني هذا الأسبوع، ليس من الواضح متى أو كيف ستستعيد مسابقات دوري الدرجة الأولى نشاطها، ومن المنتظر أن يستمر الموسم إلى أغسطس الذي كان الموعد المقرر لانطلاق موسم 2020-2021.

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وأبلغ شيفرين صحيفة "الغارديان": هناك الكثير من المعلومات لدراستها والعديد من المسائل المتعلقة بجداول المباريات. سنخسر ملايين وملايين وعشرات الملايين من الدولارات، ومن الصعب الآن النوم أثناء الليل. سأكون غير مسؤول لو كنت أخلد للنوم على الفور.

وتابع: الموقف بالنسبة لليويفا ليس بهذه الخطورة، لسنا في موقف خطير، لكننا نهتم بالأندية وبطولات الدوري والأطراف المعنية ولذلك هناك الكثير من العمل.

وقال شيفرين إنه لا يتوقع أن تتغير كرة القدم عندما تعود الأمور لطبيعتها لكنه أضاف أن لوائح اللعب النظيف المالي قد تتأقلم على "الفترة الجديدة"، وأضاف: إذا لم تلتزم الأندية باللوائح فسوف تعاقب، لكن بالطبع نحن نفكر في كيفية تطوير لوائحنا.

وختم: هذا لن يحدث في القريب العاجل لكننا نفكر في تطوير لوائح اللعب النظيف المالي وتحديثها وأن نفعل شيئا يتعلق بشكل أكبر بالتوازن التنافسي. ندرس أيضا نوعا من ‭'‬ضريبة الرفاهية‭'‬ إذا كان ذلك ممكنا.