شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الاتحادات الرياضية عن مصير النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادى الأهلى حالياً مع الاتحادات الرياضية المختلفة مصير عودة النشاط، ورؤيتها للمسابقات المحلية والتدريبات خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا، ويأتى تواصل الأهلى مع معظم الاتحادات الرياضية، وفى مقدمتها الطائرة، اليد، السلة، السباحة، الجمباز والكاراتيه، للوقوف على رؤية وتصوّر هذه الاتحادات للنشاط الرياضى.

وأرسل الأهلى خطابات رسمية لاتحادات رياضية للاطلاع على خطتها فى المرحلة المقبلة، وينتظر النادى حالياً الرد على هذه المخاطبات.

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ويستعد الأهلى لتجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضى خلال الموسم المقبل، بناءً على التقرير الذى سيتم إعداده عن احتياجات النشاط الرياضى فى شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل، ويتطلع الأهلى لمعرفة احتياجات كل لعبة فى النشاط الرياضى من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط، ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل، فيما يواصل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعاته المُتتالية للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية.