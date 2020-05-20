شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: كورونا يؤثر على مستقبل اللاعبين.. وأكيلس "غول" يهددهم بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى المنيرى، استشارى الطب الرياضى ورئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، أن اللاعب الذى سيتعرض للإصابة بوباء كورونا سيؤثر ذلك على مستقبله الكروى، وقال المنيرى لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "كورونا يؤثر على القلب، وفى حال إصابة أحد اللاعبين سيتأثر على الفور مستقبله الكروى، لذا نحذر كل اللاعبين من الاختلاط منعاً لتناقل العدوى للحفاظ على مستقبلهم فى الملاعب".

وأصاف طبيب بيراميدز، "كل اللاعبين سيكونوا معرضين للإصابة بوتر أكيليس بعد استئناف النشاط الكروى لأن هذه الإصابة تأتى فى حال العودة للتدريب بعد فترة غياب طويلة، مثلما هو الوضع حالياً لكل اللاعبين".

وتابع المنيرى، "هناك بعض المضادات الحيوية الخاصة بالعلاج من أمراض الكلى ثبت علمياً أنها تتسبب فى إصابة اللاعبين بالرباط الصليبى دون وجود أى احتكاك عندما ثبت إصابة مواطن لا يمارس الكرة بالرباط الصليبى رغم أنه طريح الفراش ولكنه يتناول مضادات حيوية لعلاج أمراض الكلى".

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وفى وقت سابق، أكد مصطفى المنيرى أن بعض اللاعبين يلجأون للتسنين وتم اكتشاف ذلك فى أحد المنتخبات بوجود 6 لاعبين مسننين، قائلا، "هذا ليس خطأ المنتخب ولكن الأندية التى تقيد اللاعبين دون التحقق من سنهم الحقيقى".

وأضاف المنيرى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أنه زملكاوى ويرفض العمل طبيبا للنادى الأهلي، لأن التعصب يطول الأجهزة الطبية.

وقال المنيري، إن أفضل مدرب تعامل معه هو حسام حسن، ومعجب بشخصية حسام البدرى لأن جاد جدا فى تعاملاته.

وتابع طبيب بيراميدز، أن حازم إمام الثعلب هو سبب دخوله للزمالك موضحا حسن علاقته الطيبة بشيكابالا لاعب الفريق الأبيض الحالي