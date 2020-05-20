شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعد المهدى سليمان بترضيته ماديًا فى العقد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهدى سليمان، حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية، وترضيته، فى العقد الجديد الذى سيتم توقيعه بين الطرفين، خاصة أن الحارس سينتهى تعاقده مع النادى السماوى بنهاية الموسم المقبل، لاسيما أن المهدى سليمان أصبح من العناصر الأساسية فى بيراميدز، وترغب إدارة النادى فى تحصينه من العروض المغرية التى يتلقاها.

المهدى سليمان يعد من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

وكان هانى سعيد، المدير الرياضى ببيراميدز، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمهدى سليمان يخبره خلاله برغبة النادى فى تجديد تعاقده وتعديل قيمته المادية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد الجلسة بين الحارس ومسئولى النادى للتفاوض حول مدة التجديد والمقابل المادى.

Advertisements

ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

وأضاف، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

وشدد حارس بيراميدز على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب".

شدد على أن أى حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدى سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقى بشكل كبير.