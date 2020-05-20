شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى سموحة فى خط الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى، فى إطار رغبة الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حمادة صدقى فى تدعيم منطقة صانع ألعاب الفريق بلاعبين خبرات خاضوا عددا من المباريات القوية سواء مع الأهلى أو الزمالك أو المنتخب.

ويتمتع عمار حمدى بسيرة ذاتية قوية منذ مجيئه للأهلى ثم إعارته للاتحاد السكندرى لمدة 6 شهور وتألقه بشكل لافت فى الموسم المنقضى، ثم العودة للأهلى والمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتى حقق فيها شباب الفراعنة اللقب والتأهل للأولمبياد مرورا بالإعارة من جديد خلال يناير الماضى إلى طلائع الجيش .

من ناحية أخرى، أكد حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى سموحة، أنه ليس لديه مانع فى بيع حسام حسن نجم الفريق فى الموسم المقبل، قائلا، "نمتلك لاعبين مميزين فى الفريق قادرين على تعويض حسام حسن". وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك اجتماعات مستمرة بينه وبين المهندس فرج عامر رئيس النادى لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى.

وبشأن رغبة 13 ناديا فى إلغاء الدورى الممتاز، قال صدقى، "لى اقتراح بإستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وعمل دورى من مجموعتين الموسم المقبل، وفى الموسم التالى يعود النظام القديم كما هو من أجل إنقاذ الموسم الحالى".