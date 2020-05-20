الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير إذاعية تونسية، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع قائد الصفاقسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق "عاصمة الجنوب".

ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الأربعاء، فإن المثلوثي أصبح مطلوبًا في الزمالك خلال الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع الصفاقسي في الموسم الحالي.

وأوضحت الإذاعة التونسية، أن هناك اتصالات متقدمة بين الزمالك واللاعب، مما يعني أن اللاعب أصبح قريبًا من اللعب بجوار التونسي الآخر فرجاني ساسي.

Advertisements

صاحب الـ27 عامًا يُعد قائد الصفاقسي منذ أن انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2016 قادمًا من البنزرتي التونسي.

المثلوثي استطاع مع الصفاقسي في الموسم الحالي أن يشارك في 17 مباراة ليسجل هدفين ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

ولا يُعد المثلوثي ضمن أهداف الزمالك لتدعيم الجانب الأيمن فقط في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل مواطنه حمدي النقاز عن القلعة البيضاء في منتصف الموسم الحالي على خلفية مشاكل مع الإدارة.

ووضع الزمالك أكثر من هدف لتدعيم الجانب الأيمن للفريق في الموسم المقبل حيث يأتي من أبرزهم الثنائي الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة، ومحمد الناهيري لاعب الوداد البيضاوي المغربي.