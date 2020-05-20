مدافع واتفورد يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أدريان مريابا مدافع واتفورد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بعدما أظهرت النتائج "إيجابية" العينة التي خضع لها قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وكان واتفورد قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة 3 أشخاص (لاعب وعاملان) في النادي بالوباء.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال مريابا: "منذ أن حصلت على نتيجتي الإيجابية يوم الثلاثاء، وأنا أفكر كيف حدث هذا، كيف أصبت بالفيروس".

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وأضاف: "لقد كانت مفاجأة كبيرة لأنني لم أغادر المنزل، باستثناء بعض التمارين والمشي مع الأطفال".

وتابع: "نمط حياتي هادئ، وبالتأكيد لا حفلات ولا خروج، لا أعرف حقًا كيف تعرضت للإصابة، ربما بسبب توصيلات الطعام والأشياء المشابهة".

وواصل: "اتصل طبيب النادي ليخبرني، وبصراحة تساءلت حول مدى دقة العينة أو ما إذا كان من الممكن أن تكون نتائجي خاطئة، لم يظهر علي أية أعراض، صحتي كانت جيدة ربما كنت أكثر لياقة، كنت أنفذ برنامج التدريب الخاص بي ولم أشعر بضيق التنفس أو أي شيء".

وأتم مدافع واتفورد قائلا: "إنه أمر مخيف، كيف يمكنك أن تشعر أنك بخير تمامًا وأنك لم تغادر المنزل حقًا ، ومع ذلك تتعرض للإصابة بالفيروس، إذا لم يتم اتخاذ قرار العودة للتدريبات وإجراء المسحات ما كنت لأعرف أنني مصاب".