الجلسة الأولى منذ شهرين.. كلوب يتحدث عن شعوره بعد عودة التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تفاصيل اليوم الأول في ميلوود -مركز تدريب الريدز- بعد عودة التدريبات الجماعية لأول مرة منذ شهرين.

وأعطت الحكومة البريطانية قبل أيام قليلة الضوء الأخضر للأندية من أجل العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة لا تزيد على 5 لاعبين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وخاض ليفربول اليوم الأربعاء، أول تدريب له بعد فترة توقف استمرت لما يقرب من شهرين بعد تفشي جائحة كورونا.

وشهدت التدريبات تواجد بعض لاعبي الريدز في مركز التدريب بصحبة كلوب الذي أدلى بعدة تصريحات للموقع الرسمي لناديه وصف خلاله شعوره بعد العودة للتدريبات.

يقول المدرب الألماني: "لقد استيقظت في وقت مبكر -قبل موعدي- أدركت أنه اليوم الأول لعودة التدريبات، شعرت وكأنه أول يوم للذهاب للمدرسة".

وأضاف: "توجهت إلى مقر التدريبات، سعدت برؤية اللاعبين، لم أر سوى 10 منهم فقط حتى الآن، إنها بداية جيدة، والجميع يبدو في حالة معنوية جيدة".

Advertisements

وتابع مدرب الريدز: "لا نعلم بالضبط كم من الوقت أمامنا، علينا الإعداد الجيد لما تبقى من الموسم والموسم المقبل لأنني لا أعتقد أن يكون هناك فترة راحة كبيرة بين الموسمين".

وواصل كلوب: "تم تنظيم جلسات التدريب اليوم بشكل مثالي، قمنا ببعض التدريبات الخفيفة، لا داعي للقلق فاللاعبين بحالة جيدة، يجب أن نكون مستمتعين ولا نشعر بالملل من جلساتنا الخاصة".

وبسؤاله عن حالة اللاعبين المصابين قبل فترة التوقف، قال المدرب الألماني: "الجميع متواجد، لقد تعافوا جميعا".

وأكمل: "نحن نستعد لشئ لا نعرف متى سيحدث، هو تحد آخر لنا، لدينا 25 ،26 أو 28 لاعبا عليهم أن يكونوا مستعدين في أي لحظة، تلك هي المهمة التي سنقوم بها".

وتابع كلوب: "سمحت لنا الحكومة بالعودة للتدريبات، وننفذ بروتوكول الدوري، الآن نحن في ميلوود نتدرب في مكان آمن، وننتظر الحصول على أخبار جيدة".

وأتم الألماني حديثه قائلا: "أتمنى أن يشاهد مشجعينا لقطات التدريب اليوم، الطقس كان رائعا، 5 لاعبين في أرضية واحدة دون اختلاط، اللاعبون في حالة معنوية جيدة، جلسة اليوم كانت خفيفة".