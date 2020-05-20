انتهى الخلاف.. نوير مستمر في بايرن رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارس الفريق مانويل نوير، والذي يُعد أحد أهم أعمدة الفريق البافاري منذ انتقاله من شالكة في صيف 2011.

الفترة الماضية شهدت خلافًا حول تجديد عقد نوير والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلا أن إدارة النادي الألماني استطاعت أن تقنع حارسها بالبقاء من خلال توقيع اتفاقية جديدة.

وأفاد الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع نوير لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، ليصبح متواجدًا في القلعة البافارية حتى سن الـ37 عامًا.

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ويمتلك نوير (34 عامًا) سجلاً حافلاً من الانجازات سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي حيث كان أبرز انجازاته التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم (2012 - 2013).

نوير حارس ألمانيا والمتوج رفقة بلاده بكأس العالم نسخة (2014) استطاع أيضًا أن يحقق جائزة الدوري في سبع مناسبات بجانب لقب الكأس خمس مرات.

ألقاب نوير أيضًا تواصلت من خلال تحقيقه لقب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي بجانب لقب كأس السوبر الألماني في أربع مناسبات.

وبخلاف الألقاب الجماعية إلا أن نوير أختير كأفضل لاعب في بلاده مرتين (2011) (2014).