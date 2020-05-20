رئيس يويفا مدافعا عن اللاعبين: ليسوا جشعين.. ونفكر في فرض "ضريبة رفاهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التعديلات الجديدة التي قد تُجرى على قواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب موقف بطولة أمم أوروبا من الانطلاق في صيف 2021.

وخلال تصريحات صحفية نقلتها موقع "فوتبول إيطاليا" بدا تشيفرين واثقا من إقامة البطولة المؤجلة في موعدها الجديد (صيف 2021).

وكان من المقرر أن تقام بطولة يورو في صيف 2020 واضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل انطلاق المنافسة إلى العام المقبل بعد تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم.

وقال تشيفرين: "لا أعتقد أن هذا الفيروس سيستمر إلى الأبد، أعتقد أن الأمور ستتغير في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون".

وأضاف: "نعم إن الوضع خطير لكنه ينخفض ​​الآن ونحن أكثر حذرا، بشكل عام أنا شخص متفائل، لا أحب وجهة النظر المتشائمة".

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وتابع: "نحن مستعدون ونتبع توصيات السلطات ولكني متأكد تمامًا -بشكل شخصي- أن كرة القدم ستعود قريبًا جدًا وبتواجد جماهيري."

وفيما يتعلق بأجور اللاعبين ، يرى تشفيرين أن اللاعبين ليسوا "جشعين" لكنه أشار إلى التغييرات المحتملة بعد الأزمة المالية في كرة القدم الأوروبية.

وقال: "لا أعتقد أن اللاعبين جشعين أو أنهم ليسوا عادلين لأن رواتبهم مرتفعة، السوق هو الذي يقرر السعر، لنرى ما إذا كانت الأسعار ستنخفض استجابة للأزمة".

كما كشف رئيس يويفا أنه قد تحدث بعض التعديلات على قواعد اللعب النظيف المالي لإحداث "التوازن التنافسي" في أوروبا.

وأتم: "نفكر أيضًا في فرض نوع من (ضريبة الرفاهية)، هناك العديد من الأفكار ولكن خلال هذه الأوقات الصعبة توقفنا عن التفكير في التغييرات التي ستحدث في المستقبل".