شاهد.. مانويل نوير يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء عن تجديد عقد الحارس العملاق مانويل نوير مع الفريق حتى 2023 وذلك بعد شهور من الجدل بين الطرفين ليقطع الطريق على كل الفرق التي كانت تسعى للحصول على خدماته في الفترة الأخيرة.
وكانت خلاقات قد وقعت بين اللاعب وإدارة النادي البافاري بسبب قيمة عقده إلا أنه تم الاتفاق على راتب مناسب وقام اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد .
ونشر النادي الألماني عبر حسابهالرسمي عبر تويتر صورة للاعب وعلق عليها : نوير يمدد عقده مع البافاري حتى 30 يونيو 2023، وصورة أخرى كتب عليها الحارس الأفضل في العالم "
وكان نوير هدفًا لعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة أبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يقطع البايرن الطريق عليهم ويجدد عقد الحاري .
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