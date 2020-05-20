الكاف: سيتم تأجيل أمم أفريقيا 2021 في هذه الحالة

كشف عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن السبب الوحيد الذي سيدفع الكاف لتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 . وقال عبد المنعم ف تصريحات إعلامية: " السبب الوحيد الذي يدفعنا في “كاف” لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس إعلامية: " السبب الوحيد الذي يدفعنا في “كاف” لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء". وشدد سكرتير الاتحاد الأفريقي أن البطولة مازالت حتى الآن في موعدها ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها على أمل الانتهاء من أزمة كورونا والقضاء على هذا الفيروس القاتل في أقرب وقت .

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