مانشستر سيتي يبدأ تحركاته لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

بدأت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تحركاتها من أجل ضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق أي سي ميلان الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأكدت التقارير الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن تحركات السيتي لضم اللاعب جاءت بناءً على رغبة المدير الفني بيب جوارديولا والذي أبدع إعجابه بقدرات اللاعب وطالب بالتعاقد معه. بالتعاقد معه. ولفت الجزائري صاحب الـ 22 عاما الأنظار إليه بقوة خلال الفترة الأخيرة مع ميلان، وانتقل اللاعب إلى صفوف ميلان صيف العام الماضي، قادماً من فريق إمبولي الإيطالي بمبلغ 16 مليون يورو.

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