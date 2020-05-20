مهيب عبد الهادي يرد على خالد الغندور بشأن برنامج رامز جلال

رد مقدم البرامج الرياضية، مهيب عبد الهادي على، الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج على قناة نادي الزمالك بشأن برنامج رامز مجنون الرسمي الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وأوضح مهيب بأنه لم يتواصل مع أي مسئول بالزمالك أو مدير الكرة للتواجد مع رامز في البرنامج وأنه لم يتم وجود عرض بالأساس حتى يتم قبوله بالرفض من قبل مسؤولي الأبيض.

رامز مجنون الرسمي الذي يعرض خلال شهر رمضان.وأوضح مهيب بأنه لم يتواصل مع أي مسئول بالزمالك أو مدير الكرة للتواجد مع رامز في البرنامج وأنه لم يتم وجود عرض بالأساس حتى يتم قبوله بالرفض من قبل مسؤولي الأبيض.

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