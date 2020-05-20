دي ليخت يرفض عرض برشلونة

كشف تقرير إسباني اليوم الأربعاء، عن رفض المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عرضاً مادياً من برشلونة يقدر بـ 66 مليون جنيه إسترليني للإنضمام خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت، إلى أن رفض اللاعب جاء بعد توصية ناديه بضرورة البقاء خلال الموسم المقبل لحاجة الفريق إلى خدماته الفنية.

ويرتبط اللاعب الهولندي بتعاقد مع ناديه حتى صيف 2024. 66 مليون جنيه إسترليني للإنضمام خلال فترة الانتقالات المقبلة.وأشارت، إلى أن رفض اللاعب جاء بعد توصية ناديه بضرورة البقاء خلال الموسم المقبل لحاجة الفريق إلى خدماته الفنية.ويرتبط اللاعب الهولندي بتعاقد مع ناديه حتى صيف 2024.

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