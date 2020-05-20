لاعب الشارقة الإماراتي يُطمئن جماهيره على حالته الصحية

حرص الحسن صالح لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي على أن يُطمئن الجماهير حول حالته الصحية بعد نجاح العمليةالجراحية التي أجريت له.
وأكد الحسن في رسالة لجماهيره عبر موقع النادي الرسمي أنه يشعربتحسن كبير بعد الانزعاجات التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.
كما وجه الشكر لإدارة النادي على الاهتمام واشاد بجهود طبيب الفريق الدكتور محمد العربي في متابعة حالته.
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