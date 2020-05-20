اتحاد الكرة يجهز مفاجأة سعيدة لموظفيه

يجهز مسئولو اتحاد الكرة، مفاجأة سعيدة لموظفيه، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والمقرر لها أن تنتهي يوم الخميس بعد المقبل.
وقرر مسئولو اتحاد الكرة تقليص عدد ساعات عمل الموظفين بعد قرار عودتهم للعمل بالسعة الكاملة، بحيث تكون عدد ساعات العمل في اتحادالكرة 6 ساعات بدلًا من 8، تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا.
كان اتحاد الكرة قلص عدد الموظفين الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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