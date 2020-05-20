اتحاد الخماسي الحديث يعلن استمرار دعمه لمستشفى 57357

أعلن المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، عن استمرار دعم الاتحاد المصري، لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، وذلك من خلال تخصيص رسوم الاشتراك في بطولة الرماية المنزلية بالكامل لصالح المستشفى بالكامل.

ومن المقرر أن يسدد كل مشترك في البطولة رسوم الاشتراك قدرها 50 جنيها خلال تطبيقات الدفع الإلكترونية لصالح حساب المستشفى، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في المسابقة داخل غرف الألعاب الخاصة بهم لرفع روحهم المعنوية ومساعدتهم للتغلب على المرض.

كما سيتم تنظيم أول بطولة رسمية خاصة بأطفال المستشفى تابعة لاتحاد رياضي يوم الأربعاء القادم وسيتسلم الفائزون ميداليات من الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجوائز عينية أخرى.

وشارك في دعم المبادرة مجموعة كبيرة من الإعلاميين والرياضيين ونجوم المجتمع، وقاموا بنشر مقاطع فيديو خاصة بالبطولة على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتشجيع الشباب استغلال أوقات البقاء في المنزل في ممارسة

وعن تاريخ اللعبة، قال "العريان": لعبة الخماسي الحديث ابتكرها مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة الفرنسي بيير دي كوبيرتان تشمل 5 ألعاب وهي الرماية والعدو والشيش والفروسية والسباحة، وكانت ذات طابع عسكري يمارسها العسكريين والشرطيين وتم اعتمادها كلعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية باستكهولم 1912 "إلى أن أصبح الآن أغلب ممارسيها من المدنيين". في المسابقة داخل غرف الألعاب الخاصة بهم لرفع روحهم المعنوية ومساعدتهم للتغلب على المرض.كما سيتم تنظيم أول بطولة رسمية خاصة بأطفال المستشفى تابعة لاتحاد رياضي يوم الأربعاء القادم وسيتسلم الفائزون ميداليات من الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجوائز عينية أخرى.وشارك في دعم المبادرة مجموعة كبيرة من الإعلاميين والرياضيين ونجوم المجتمع، وقاموا بنشر مقاطع فيديو خاصة بالبطولة على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتشجيع الشباب استغلال أوقات البقاء في المنزل في ممارسة الرياضة وعن تاريخ اللعبة، قال "العريان": لعبة الخماسي الحديث ابتكرها مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة الفرنسي بيير دي كوبيرتان تشمل 5 ألعاب وهي الرماية والعدو والشيش والفروسية والسباحة، وكانت ذات طابع عسكري يمارسها العسكريين والشرطيين وتم اعتمادها كلعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية باستكهولم 1912 "إلى أن أصبح الآن أغلب ممارسيها من المدنيين".

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