العقوبة تنتظر نادى سيول الكوري لإستخدامه" دمي جنسية"

اكدت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم إن لجنة الانضباط ستحقق في واقعة استخدام نادي سيول الكوري الجنوبي دمى جنسية لملء المقاعد الخالية في المدرجات خلال مباراة محلية بين سيول الذى تغلب على جوانجو بهدف نظيف..

وسوف يعاقب نادي سيول في حال ثبوت ذلك بغرامة أو خصم نقاط بسبب استخدامه لدمي جنسية.

ووضع النادي الدمى، التي ارتدى بعضها قمصان الفريق بينما حملت دمى أخرى لافتات مساندة، في المدرجات لتعويض غياب الجماهير بسبب قيود

لكن المشاهدين عبر التلفزيون اكدوا أنها تبدو مثل الدمى الجنسية وأن بعض اللافتات كانت تحمل اسم صانع دمى جنسية مشهور.

واعتذر النادي في بيان رسمي قائلا إنه لم يتحقق من الشحنة التي أرسلها إليها أحد الموردين وإنه لم يكن على علم بأن الدمى كانت "دمى جنسية".