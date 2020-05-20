تدريبات مكثفة لفريق ريال مدريد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء حصته التدريبية الثالثة في سيوداد ريال مدريد هذا الأسبوع.

وأشرف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على الحصة التدريبية

المكثفة التي أجريت مع الالتزام بالقواعد الصحية الصارمة للبروتوكول الذي وضعته رابطة ( الليجا ) للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ".

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بدأ لاعبي الميرنجي المران مع سلسلة من تمارين التمدد والاحماء قبل إجراء تماين الحيازة والضغط على الكرة ، والتسديد على المرمى.

وقام اللاعبين بالجري حول ملاعب كرة القدم بالنادي من جانبهم أجرى حراس المرمى تدريبات خاصة، في حين تدرب يوفيتش وماريانو في صالة الألعاب الرياضية .