رياضة | مرتضي منصور يفتح النار على ممدوح عباس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يفتح النار على ممدوح عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه انتقاد شديد اللهجة ضد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والتي أثارها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور موجهًا حديثه إلى عباس: "من الواضح أنك تتعامل مع الأمور على طريقة غبي منه فيه، كيف تتحدث عن حب نادي الزمالك الذي في دمك وانت السبب الرئيسي في تدمير النادي".

وأضاف: "لقد ابتلينا بك في نادي الزمالك مرة بالتعيين بطرق ملتوية، ومرة آخرى بالتزوير، رأينا النادي يمر بتسع سنوات عجاف بدون بطولات أو أي إنشاءات".

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وتابع: "ما وجدناه أحاديث فارغة وبلطجة، وعندما ارتاح أعضاء وجماهير نادي الزمالك وتم طردك من النادي بحكم محكمة، رأى الجميع حرصك على تدمير النادي العظيم".

واستطرد: "قمت بالحجز على حسابات النادي في البنوك وفي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي أموال النادي في الاتحادات سواء محلية أو قارية، بالإضافة إلى المديونيات التي كانت في عهدك للضرائب والتأمينات والمقاولين العرب ووزارة الأوقاف والري وغيرهم من المصالح الحكومية والخاصة".

وأكمل : "كل هذه المديونيات بالإضافة إلى أموال اللاعبين الذي قمت بطردهم وأخذت حقوقهم، هل تشعر بالكوارث التي فعلتها في عهدك الذي شهد جميع أنواع الفشل، لقد قمنا بسداد مديونيات مجلسك التي وصلت إلى 800 مليون جنيه".

واختتم: "نحن مجلس إدارة محترم، يعمل دائما على احترام القضاء، ولكنك تريد تضليل الرأي العام، لماذا لم تتحدث عن شطبك مرة ثانية في يونيه عام ٢٠١٩، هل تملك الشجاعة لتتحدث عن أسباب شطبك، وماذا دار من كواليس بخصوص طعنك على هذا الشطب وهل المحكمة قامت بإلغاء هذا الشطب".