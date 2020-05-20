رياضة | مرتضي منصور يفتح النار على ممدوح عباس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يفتح النار على ممدوح عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه انتقاد شديد اللهجة ضد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والتي أثارها عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وقال منصور موجهًا حديثه إلى عباس: "من الواضح أنك تتعامل مع الأمور على طريقة غبي منه فيه، كيف تتحدث عن حب نادي الزمالك الذي في دمك وانت السبب الرئيسي في تدمير النادي".
وأضاف: "لقد ابتلينا بك في نادي الزمالك مرة بالتعيين بطرق ملتوية، ومرة آخرى بالتزوير، رأينا النادي يمر بتسع سنوات عجاف بدون بطولات أو أي إنشاءات".
وتابع: "ما وجدناه أحاديث فارغة وبلطجة، وعندما ارتاح أعضاء وجماهير نادي الزمالك وتم طردك من النادي بحكم محكمة، رأى الجميع حرصك على تدمير النادي العظيم".
واستطرد: "قمت بالحجز على حسابات النادي في البنوك وفي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي أموال النادي في الاتحادات سواء محلية أو قارية، بالإضافة إلى المديونيات التي كانت في عهدك للضرائب والتأمينات والمقاولين العرب ووزارة الأوقاف والري وغيرهم من المصالح الحكومية والخاصة".
وأكمل : "كل هذه المديونيات بالإضافة إلى أموال اللاعبين الذي قمت بطردهم وأخذت حقوقهم، هل تشعر بالكوارث التي فعلتها في عهدك الذي شهد جميع أنواع الفشل، لقد قمنا بسداد مديونيات مجلسك التي وصلت إلى 800 مليون جنيه".
واختتم: "نحن مجلس إدارة محترم، يعمل دائما على احترام القضاء، ولكنك تريد تضليل الرأي العام، لماذا لم تتحدث عن شطبك مرة ثانية في يونيه عام ٢٠١٩، هل تملك الشجاعة لتتحدث عن أسباب شطبك، وماذا دار من كواليس بخصوص طعنك على هذا الشطب وهل المحكمة قامت بإلغاء هذا الشطب".