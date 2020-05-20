رياضة | الأهلي يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لضم معلول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لضم معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة عرض نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد مسؤولو النادي الأحمر على أن عذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولم يتلقى النادي أي عروضًا من النادي السعودي.

وتابع مسؤولو النادي بأن معلول واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق ويشارك في المباريات بشكل أساسي ومن الصعب التفريط في خدماته.

ويتوقف نشاط كرة القدم في مصر حاليا كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في الفترة الأخيرة.

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وفي سياق آخر أفادت تقارير صحفية محلية بأن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزى الإيطالي مما يهدد استمراره مع المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن العرض الإيطالي يلقى قبولا من رمضان صبحي في ظل رفضه رحيله إلى الدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتى الآن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد قطع شوطا كبيرا في تفاوضه مع رمضان صبحي للاستمرار في صفوف النادي الأحمر وذلك في ظل الحاجة لجهوده واستعادته لمستواه بشكل كبير وهو ما ربطه صبحي بعدم وصول عرض أوروبي قوي.

وكشفت التقارير الصحفية أن فيورنتينا الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات صبحي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.