رياضة | يوفنتوس يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة قوية إلى نظيره برشلونة الإسباني الطامع في الحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت.

وأبدى نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع المدافع الهولندي دي ليخت في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز خط دفاعه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية فإن يوفنتوس رفض عرضًا من برشلونة لضم دي ليخت مقابل ٦٦ مليون جنيه استرليني.

الصحيفة تابعت بأن رفض يوفنتوس عرض برشلونة لأن النادي الإيطالي يرى بأن دي ليخت هو مستقبل فريق السيدة العجوز ومن الصعب التفريط فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي ليخت لا يفكر في الرحيل عن يوفنتوس في الصيف المقبل، وسيبقى في تورينو.

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ومن جانب آخر تمسك ناددي برشلونة الإسباني بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يصمم على ضم بيانيتش في الميركاتو الصيفي باعتباره القطعة المفقودة في وسط ملعب الفريق، كونه لاعبا متمرسا ومتعدد الاستخدامات.

وأبلغ بيانيتش إدارة برشلونة بالفعل برغبته في ارتداء قميص الفريق الكتالوني بدءًا من الموسم المقبل، حيث يفضل أسلوب لعب الفريق، كما يعلم أن فرصة لعبه في كامب نو لن تتكرر مرة أخرى.

ومع استمرار رفض آرثر الرحيل إلى يوفنتوس، عرض برشلونة ظهيره البرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن الأمور لا تسير كما كان متوقعا.

وفي حالة استمرار يوفنتوس على موقفه، سيضطر برشلونة لمحاولة حسم الصفقة نقدًا عن طريق بيع عدد من لاعبيه للفرق الأخرى، واستخدام الأموال في شراء بيانيتش.